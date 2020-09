Patriota realiza convenção e conta com 32 nomes para concorrer a vereança de VR

O partido Patriota em Volta Redonda realizou na noite da última sexta-feira, dia 4 de setembro, às 19 horas, sua Convenção visando às eleições de 2020. Durante o evento o partido anunciou seus pré-candidatos a vereador, não lançando candidatos a prefeito e vice-prefeito, bem como que não fará coligação com partido algum para as eleições majoritárias (prefeito), seguindo uma direção do Diretório Estadual.

Segundo O vereador Sidney Teixeira (Dinho) a convenção foi uma vitória para cada um dos membros da executiva municipal, assim como para os pré-candidatos.

– Lutamos juntos e conseguimos montar esta nominata completa, com pessoas que estão com muita vontade de lutar por nossa cidade. Nossa dependência ficou em Deus, em primeiro lugar, e num trabalho incessante para conseguir cumprir a legislação eleitoral na integra. Agora vamos registrar as candidaturas e dar condições aos nossos candidatos de trabalhar. Não poderia deixar de registrar o belo trabalho de nossa equipe do Patriota aqui da cidade para a realização deste grande evento – destacou o vereador Dinho.

A convenção contou com a presença da presidente Estadual do Partido Eliane Cunha e também do vice-presidente Estadual Carlos Macedo, que é vereador em Niterói, assim como de um número reduzido de convidados dos pré-candidatos. A presidente Estadual Eliane Cunha ressaltou que tem sido procurada por lideranças locais em busca do apoio do Patriota para uma candidatura a prefeito, no entanto não tomou qualquer decisão a respeito ainda.

O Patriota de Volta Redonda lançará 22 (vinte e dois) candidatos homens e 10 (dez) mulheres.