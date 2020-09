Barra Mansa tem mais oito mortes por coronavírus

A secretaria de Saúde do município de Barra Mansa, através da Prefeitura da cidade, divulgou nesta quinta-feira, os dados do coronavírus, a Covid-19. O município agora tem mais oito mortes pela doença. O número de óbitos na cidade subiu para 130. São 2.762 casos confirmados, com 2.235 considerados recuperados. Há 17 pessoas internadas na rede pública com suspeita ou conformação da doença.

VOLTA REDONDA

Em Volta Redonda são 5.475 casos confirmados e 18.901 notificados como suspeitos. O número de óbitos permanece em 196. Os curados são 4.910 e 9.493 exames deram negativo. Houve um aumento de 0,80% dos casos suspeitos. A ocupação de leitos de UTI na rede municipal de saúde está em 8,10%, enquanto no Hospital de Campanha segue em 1,53%.