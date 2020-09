Ademar Esposti é confirmado como candidato a vice-prefeito de Volta Redonda em convenção do PSL

Coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” terá Dayse Penna como candidata a prefeita

O PSL de Volta Redonda realizou na noite de desta sexta-feira, (11/09), na Câmara dos Vereadores, a convenção partidária para definir as coligações e escolher os candidatos a prefeito, vice e vereadores nas eleições municipais deste ano. O nome de Ademar Esposti (PSL) como vice-prefeito foi aprovado, assim como a coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” com Dayse Penna (PROS) como candidata a prefeita.

– Volta Redonda já foi uma cidade que dava prazer em se viver. As pessoas tinham orgulho de falar que moravam aqui. Queremos resgatar essa alegria de ser volta-redondense. Para mim é uma grata satisfação ser o candidato a vice-prefeito indicado pelo PSL. Estou integrado com a Dayse. Pensamos no social e damos importância para a qualidade de vida das pessoas. Nosso olhar está voltado para a população – destacou Ademar Esposti, candidato a vice-prefeito de Volta Redonda.

Durante a convenção também foram confirmados quem serão os candidatos a vereadores pelo PSL. Ao todo, 24 nomes foram aprovados para a disputa ao legislativo, sendo 8 mulheres e 16 homens.

– Hoje é um dia de enorme felicidade. Começamos a percorrer o caminho para mudar a nossa cidade. Agradeço a todos que colocaram o nome à disposição do partido em prol de um trabalho que vai mudar Volta Redonda. Sei do esforço que é se apresentar para uma disputa política e quero afirmar que vocês não estarão sozinhos. Sobre apoiar a Dayse Penna e Ademar. Tenham certeza que não fui atrás de pesquisas para escolher candidatos. Minha preocupação era indicar alguém que se preocupa de verdade com a nossa população – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado, e primeiro vice-presidente do PSL/RJ.

A coligação PSL/PROS foi comparada pela candidata a prefeita, Dayse Penna, a união de duas famílias que possuem objetivos semelhantes e que querem unir forças em busca de um resultado único.

– Estou transbordando de emoção. Estamos unindo nossas famílias. Temos uma mesma missão: levar aos cidadãos de Volta Redonda a melhor proposta para colocar a cidade funcionando. De fazer Volta Redonda voltar a valer a pena viver. O meu vice, Ademar Esposti, já mostrou que a idade não é empecilho para sonhar e realizar. Estamos a disposição da nossa cidade – declarou Dayse Penna, candidata à prefeita de Volta Redonda.