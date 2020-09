PRF implanta sistema de siga e pare no local do acidente, na Lúcio Meira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) se encontra desde as primeiras horas da manhã deste sábado, no km 274, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), para implantar o sistema de siga e pare, onde ocorreu um acidente que provocou a morte de dois motoristas e ferimentos em outro.

O acidente ocorreu no local conhecido como Curva do Aterrado, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. O local é um dos mais perigosos da rodovia e vários acidentes ocorrem naquele trecho.

Segundo informações do policial rodoviário federal, Baldini, os trabalhos de remoção da outra carreta estão sendo realizados e o trânsito voltou a ficar congestionado no local. Os corpos das vítimas foram removidos na sexta-feira, após os trabalhos da perícia, e levados para o IML (Instituto Médico Legal), em Barra do Piraí.

ATUALIZAÇÃO

11h10min – No momento há grande retenção a partir do km 274 em virtude de destombamento de veículo, remoção de destroços e limpeza de pista. Os dois sentidos estão interditados e há grande congestionamento. Começando a impactar o trânsito da cidade de Volta Redonda.