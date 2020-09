Queimadas atingem Cooperativa de Reciclagem, em Volta Redonda

Um incêndio em vegetação atingiu no final da noite de sábado a Cooperativa de Catadores e Catadoras Reciclar-VR, localizada na Rua 35, no vizinho bairro Sessenta, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo somente foi controlado por volta das 6 horas deste domingo.

Segundo informações do local, foram destruídos oito baias de um dos três galpões da cooperativa. A cooperativa conta com 25 associados. Foto: Divulgação Foto 2 (Fogo na Voldac)

Esta semana também moradores registraram queimadas nas proximidades da Pedreira da Voldac. O fogo iniciou por volta da 23 horas e ganhou o topo do morro localizado entre o trevo da Voldac-Santa Cruz e a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no mesmo bairro. O fogo teve fim por volta de 1h30min com a ação do Corpo de Bombeiros, que acessou o local de caminhão, e foi até o topo do novo loteamento, com duas ou três casas em construção.

Os ambientalistas moradores, além da preocupação que o fogo chegasse às casas estavam também atentos ao risco de propagação até a Pedreira, onde reside a grande coruja, Jacurutu e outros bichos.