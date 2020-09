Carro é furtado na Vila Santa Cecília

O veículo GM/Celta LPW-4091 (prata) foi furtado na segunda-feira, próximo à passarela da CSN (Usina Presidente Vargas), no trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O jovem, de 22 anos, contou na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, que estacionou o veículo por volta da 6h30min, e quando retornou, por volta das 15h15min, o carro já havia sido levado.

Na noite de segunda-feira (28), bandidos usaram um Celta prata para praticar uma tentativa de homicídio, em Resende. O crime aconteceu no bairro Surubi Velho. No entanto, como não se tem informações da placa do carro usado no crime, não tem como saber se é o veículo furtado na Vila Santa Cecília.

Qualquer informação sobre o carro pode ser passada ao 190 da Polícia Militar. Felipe Cury