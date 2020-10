Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na noite deste sábado, um homem por porte ilegal de arma de fogo na Rua I do Condomínio Aymoré, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Os policiais foram acionados por moradores depois que um tiro disparado foi ouvido no condomínio. Segundo os agentes, a porta da garagem estava aberta. Ao ser chamado ele apareceu com a arma calibre 38 na cintura. Segundo os agentes, o suspeito estava com sinais de embriaguez.

O revólver foi apreendido com uma munição deflagrada e duas intactas. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.