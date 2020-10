Tenente-coronel Souza assume o 37º BPM sediado em Resende

O tenente-coronel Perry Souza Azeredo, assumiu o comando do 37º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Resende, no lugar da tenente-coronel Luciana Rodrigues. A passagem do comando foi presidida pelo comandante do 5º Policiamento de Área, coronel Paulo Roberto, que agradeceu a tenente-coronel Luciana Rodrigues pela competência e extrema humanidade ao longo dos últimos meses.

O coronel desejou boas vinda ao novo comandante do 37º BPM “Desejamos uma excelente jornada à frente do Batalhão das Agulhas Negras”, destacou o coronel Souza.