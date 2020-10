Policiais militares prenderam no início da manhã deste sábado, por volta das 9h35min, um jovem, de 19 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça. A prisão ocorreu na Estrada Floriano/Quatis, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O jovem foi encontrado pelos policiais militares no momento em que empurrava uma bicicleta (rosa). O fugitivo foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Porto Real, onde permaneceu preso.