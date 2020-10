PRF apreende 130 quilos de cabelos humanos na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) receberam uma denúncia por volta das 12 horas, deste sábado, sobre dois passageiros que estavam em um ônibus da linha São Paulo x Rio de Janeiro, que estariam com bolsas pesadas, agindo de forma suspeita e aparentando estarem nervosos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do posto localizado no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí, se preparou para abordar o ônibus e averiguar a denúncia. Por volta das 13h30min, o ônibus foi parado. Durante fiscalização os agentes encontraram quatro bolsas cheias de mechas de cabelos humanos. Os responsáveis, dois irmãos, de 32 e 24 anos, alegaram que estavam transportando 130 quilos de cabelos sem a devida documentação fiscal.

Os dois passageiros foram detidos e a mercadoria foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para o posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, para a regularização fiscal. O valor estimado da mercadoria apreendida (cabelos humanos) varia entre R$ 60 a R$ 120 mil, dependendo da qualidade do cabelo.