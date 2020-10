Neto diz que manutenção dos bairros vai exigir atenção redobrada

Após percorrer quase dez bairros no sábado e domingo, o candidato do DEM à prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, afirmou que a manutenção dos bairros vai exigir atenção redobrada já no início do ano que vem. O ex-prefeito disse que praças, ruas e prédios públicos estão precisando de uma atenção maior do governo municipal. “A palavra ‘abandono’ foi muito usada pela população, principalmente dos bairros mais distantes das áreas centrais”, destacou.

O candidato afirmou que algumas praças precisarão ser totalmente reconstruídas, tamanho estrago feito pelo tempo sem manutenção adequada. “Nós já estávamos andando pela cidade e há um forte pedido para que Volta Redonda retome sua condição de cidade mais importante do Sul Fluminense. Mas há também um pedido para que Volta Redonda volte a ser bonita, bem cuidada. Não é possível falar em qualidade de vida com os bairros largados”, disse.

O ex-prefeito ressaltou que uma força tarefa deve ser criada para atender os bairros, juntamente com o retorno do Orçamento Participativo. “Nós vamos abrir espaço para novas obras, mas parece claro que antes de qualquer coisa a população quer as estruturas que já existem funcionando. O abandono só não é maior que a esperança das pessoas. Vamos fazer Volta Redonda de novo uma referência”, apontou.