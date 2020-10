Principais ruas e avenidas de Quatis ganharão lâmpadas de LED

Modernização do sistema de iluminação pública prevê a redução em cerca de 60% dos custos de manutenção

O prefeito Bruno de Souza (MDB) anunciou na manhã desta segunda-feira, dia 19, que o sistema de iluminação pública de algumas das principais ruas e avenidas do município passará por um processo de modernização. O projeto prevê a substituição por lâmpadas de LED em mais de 750 dos 1.400 pontos existentes na cidade. O serviço está orçado em R$ 800 mil e abrange também a troca de luminárias, braços de sustentação, relês, entre outros componentes do sistema.

De acordo com o prefeito, a modernização trará reflexos positivos para o município como maior luminosidade nas vias e mais segurança para a população. O sistema também gerará economia, visto que as lâmpadas de LED consomem menos energia e tem maior durabilidade.

Segundo os cálculos da administração municipal, a modernização do sistema deve reduzir em 60% os gastos com manutenção. Somente a iluminação nas vias públicas gera atualmente um custo mensal de manutenção em torno de R$ 60 mil por mês ou R$ 720 mil por ano. Se for incluída a manutenção que é realizada nos espaços e prédios públicos municipais como praças, escolas e demais imóveis mantidos pela Prefeitura, o valor sobe para R$ 110 mil por mês, alcançando pouco mais de R$ 1,3 milhão por ano.

– É uma medida importante e necessária tendo em vista que o sistema atual em nosso município está ultrapassado e gera muita despesa aos cofres da Prefeitura com a manutenção frequente como troca de lâmpadas e componentes queimados – explica Bruno, acrescentando que o projeto também beneficiará as principais vias situadas nos distritos, como Falcão e São Joaquim.

Sustentabilidade

A tecnologia LED possui uma autonomia superior e vida útil maior que as lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio que são utilizados atualmente em Quatis. Além da redução de custos, do aumento do conforto e da percepção visual, a tecnologia privilegia a sustentabilidade, pois não polui o meio ambiente.