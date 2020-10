Em três ações distintas, PFR apreende cerveja e cigarro com irregularidades fiscais, na Dutra

A equipe da 7ª DEL PRF, realizando fiscalização de combate ao crime, por volta de 04h30min, desta quarta-feira, no km 227 da rodovia Presidente Dutra, no Posto de Caiçara, em Piraí, abordou um caminhão VW/24280, com placa de Piraquara/PR, transportando 2.1000 garrafas de 300 ml e 36.000 latas de 473ml, de cerveja, totalizando 23.508 litros da bebida. Ao solicitar a nota fiscal, o motorista informou que não tinha. Sendo assim, ficou caracterizado o transporte de mercadoria sem nota fiscal, com o motorista detido e a mercadoria apreendida. A ocorrência foi encaminhada a um auditor fiscal da Receita Estadual de Nhangapi para as medidas cabíveis de ordem tributária.

Por volta de 04h50min, no posto PRF de Floriano, no km 287, outra equipe da 7ª DEL PRF, em fiscalização de combate ao crime, abordou uma carreta Volvo/FH 440, com placa de Serra/ES, e ao verificar a carga transportada, foi constatado o transporte de 125.280 latas de 290 ml de cerveja,

totalizando 33.700,32 litros da bebida, também sem a devida documentação fiscal. O condutor, de 42 anos, foi detido e a mercadoria foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada ao auditor fiscal da Receita Estadual de Nhangapi para os procedimentos cabíveis.

Novamente no posto PRF de Floriano, por volta de 07h40min, foi abordado um caminhão baú VW/8120 Euro, com placa do Rio de Janeiro. Ao verificarem a carga, os agentes constataram se tratar de 300 caixas de papelão contendo 50 pacotes com 10 maços de cigarro cada, totalizando 15.000 maços de cigarro. Na nota fiscal apresentada pelo motorista, de 40 anos, foram verificados alguns indícios de irregularidade. O auditor fiscal da Receita Estadual de Nhagapi confirmou as irregularidades e o motorista foi detido e a carga apreendida. A ocorrência foi encaminhada para o auditor fiscal para os procedimentos cabíveis. Fotos e vídeo: Polícia Rodoviária Federal (PRF)