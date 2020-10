Morre, Juju, a Jussara Carioca da Rádio Tupi

Jussara Ferreira Carioca, a “Juju” da Rádio Tupi, que se apresentava no Show do Antônio Carlos, morreu nesta quinta-feira (22), aos 64 anos, vítima de um câncer de pulmão, no Rio de Janeiro.

Juju lutava contra a doença desde 2019. Juju precisou se afastar dos microfones por dez dias em fevereiro de 2020, para cuidar da saúde. Na ocasião, durante uma sessão de quimioterapia, Juju se sentiu mal e precisou ficar internada por três dias.

A fofoqueira, como era carinhosamente chamada, começou no Rádio em 1976, na Super Rádio Tupi, no programa do Paulo Barbosa. Ao todo, foram 44 anos de carreira, mais de 30 ao lado de Antônio Carlos.

O velório de Juju será realizado no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, a partir das 6 horas, desta sexta-feira (23). O enterro está marcado para às 10 horas.