Vacinação antirrábica começa no sábado em Volta Redonda

Imunização será realizada durante cinco sábados em diversos bairros da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai iniciar no sábado, dia 24, o primeiro dia da campanha de vacinação antirrábica no município. Esse ano, como uma das medidas para evitar aglomeração e prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, a imunização será realizada em cinco sábados consecutivos, divididos por áreas do município.

O objetivo da campanha é imunizar aproximadamente 22 mil animais, entre cães e gatos, para evitar a raiva, uma doença viral e infecciosa que também pode ser transmitida aos humanos. A imunização dos animais vai acontecer de 8h às 16h, em 50 locais da cidade, entre Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais.

Para a segurança dos profissionais e da população, todos os protocolos de segurança serão seguidos. Só será permitida a entrada e vacinação de um animal por vez e os responsáveis deverão estar usando máscara. Além disso, não serão vacinados animais levados por crianças, sem o acompanhamento de um responsável.

A vacina também não poderá ser disponibilizada ao tutor para vacinação posterior dos animais, por questões técnicas. Serão vacinados os animais com mais de 90 dias e, apesar de não haver contraindicação, não serão vacinados animais em período de gestação ou lactantes.

Confira os locais onde haverá vacinação no próximo sábado, dia 24:

Caieiras – Unidade Básica de Saúde

Nova Primavera – Unidade Básica de Saúde

Parque do Contorno – Praça Antônio Calino

São Luiz – Escola Municipal Juarez Antunes

Candelária – Unidade Básica de Saúde

Dom Bosco – Unidade Básica de Saúde

São Sebastião – Unidade Básica de Saúde

Santa Cruz – Unidade Básica de Saúde

Santa Rita do Zarur – Unidade Básica de Saúde