Baltazar afirma que irá zerar a fila de cirurgias de catarata

O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, afirmou, durante corpo a corpo com eleitores, que um de seus planos para área da saúde é zerar a fila de pacientes à espera de uma cirurgia de catarata pelo Sistema Único de Saúde.

Segundo estimativas, o número de pacientes que aguardam pelo procedimento, descrito por oftalmologistas como rápido e eficiente, já passa da casa dos 1.500 nos hospitais do município.

— Todos os dias, sou parado nas ruas por pessoas, quase que em desespero, relatando a dor de seus familiares, muitos deles idosos, que além de ter que ficar em casa angustiados por conta da Covid-19, estão pouco a pouco perdendo a visão ou já sem conseguir enxergar. É inaceitável que pessoas percam a visão e sofram por conta de um governo que sucateia seu sistema de saúde, que um dia foi referência para as cidades da região. Já disse e repito: estrutura física nós temos de sobra, o que falta é uma liderança capacitada e experiente — disse o candidato.

Para Baltazar, que vem conversando com médicos que se mostraram sensibilizados com o tamanho da fila de espera do procedimento, é obrigação do município dar garantias para que àqueles que necessitam dessa cirurgia, possam fazê-la em condições seguras e com resultados positivos.

“Ao meu entender, enquanto médico há 42 anos, devemos contratar em caráter emergencial e com verbas destinadas a esse fim, médicos capacitados para realizar esse procedimento e desafogar o gargalo da saúde municipal”,declarou.