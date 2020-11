A Prefeitura de Quatis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que no dia 28 de outubro faleceu no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, um idoso de 88 anos, morador do município.

A secretaria esclarece que somente nesta sexta-feira, dia 6, obteve a confirmação oficial de que a morte do morador foi causada pela Covid-19.

Com isso, sobe para 8 (oito) o número de óbito no município provocado pela doença.