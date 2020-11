Volta Redonda tem 23 pessoas detidas por “boca de urna”

O delegado titular da 93ª DP, de Volta Redonda, Dr. Edézio Ramos adiantou na tarde deste domingo de eleições, que 23 pessoas foram detidas por prática de “boca de urna”, em Volta Redonda. Entre os detidos, está uma candidata a vereadora. Segundo o delegado, os policiais civis estão nas ruas para cumprir o que determina o Tribunal Superior Eleitoral.

O 28º Batalhão da Policia Militar está operando com cerca de 681 homens de sua corporação em serviço durante as eleições 2020. O crime previsto para “boca de urna” é detenção de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período. Também paga uma multa no valor de cinco a 15 Ufirs.