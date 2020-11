Dupla suspeita de homicídio é presa em Barra Mansa

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu nesta quinta-feira (26) dois homens suspeitos do assassinato de Juan Pinheiro Barcello Orgal Pinheiro, de 28 anos, no último dia 8, no bairro Boa Sorte. As prisões ocorreram no mesmo bairro, segundo informou o delegado Ronaldo Aparecido, que coordenou a ação. De acordo com ele, havia mandados contra eles expedidos pela Justiça.

Segundo as investigações da delegacia de Barra Mansa, Juan teria sido assassinado “por ser simpatizante e ter amizade” com integrantes de uma facção rival à dos suspeitos do homicídio.

Além dos dois, foram presos outros cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na Boa Sorte, entre os quais três mulheres. Houve também a apreensão de três menores. Neste caso, todos vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

As prisões foram feitas em flagrante, informou Ronaldo. Ele explicou que os presos estão envolvidos diretamente com o tráfico na Rua 5, na Boa Sorte, onde drogas são vendidas “24 horas por dia”, com a participação de adolescentes, nas proximidades de uma escola, de um campo de futebol e de igrejas.

O delegado disse ainda que os presos em flagrante fazem parte do mesmo grupo que matou Juan, executado dentro de seu carro quando se encontrava lanchando com a namorada na Rua Feres Nader. “É importante ressaltar que a maioria dos integrantes do grupo criminoso é parente do chefe do tráfico da Rua 5”, apontou Ronaldo Aparecido, dando conta de que, contra ele existem mandados de prisão por tráfico e associação para o tráfico de drogas expedidos há quatro anos pela Justiça.