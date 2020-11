Prefeitura de Barra Mansa lança a plataforma Conviva Educação 

Sistema está presente em mais de cinco mil municípios nacionais

Gestores da Rede Municipal de Educação de Barra Mansa participaram na manhã desta sexta-feira (27) do lançamento do Conviva Educação. A plataforma virtual e gratuita tem como principal objetivo apoiar a gestão educacional do município, além de oferecer recursos de gerenciamento, garantindo a eficiência e segurança nos processos estratégicos.

Hoje, a plataforma do Conviva Educação se faz presente em mais de cinco mil municípios nacionais e em Barra Mansa as unidades passarão a contar com o sistema a partir de hoje. O ambiente virtual é alimentado com informações, ferramentas de gestão de pessoas, Recursos Humanos, infraestrutura, caracterização das escolas, resultados, geração de relatórios, vagas, alimentação e transporte escolar.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinicius Pires de Barros, ressaltou a importância da implantação do sistema no município. “Essa é mais uma etapa das medidas planejadas para avançarmos na gestão da rede, sempre no intuito de melhoraria continua dos processos. O contexto em que estamos vivendo nos mostra a importância de incorporarmos a tecnologia no nosso cotidiano para melhorar a qualidade dos nossos serviços”, avaliou.

Marcus ainda falou sobre como a plataforma será implantada no município. “Todos os gestores das unidades de educação de Barra Mansa passarão por treinamentos presencial e on-line. Através dessa capacitação, eles aprenderão a operar o sistema e utilizar as ferramentas oferecidas na plataforma”, completou.

A plataforma, além de ser um ambiente virtual para gerenciamento das informações da rede educacional, é também um espaço que oportuniza formação dos profissionais, troca de experiências com outros municípios, ampliando as possibilidades de novas ações em nossa realidade.

O secretário também lançou nesta manhã um evento que ocorrerá mensalmente entre os gestores escolares e ele. O projeto “Encontro de Gestão com o Secretário” tem o objetivo de discutir e formar os profissionais em temas da área e avaliar os processos da Secretaria de Educação. A participação será espontânea e os interessados deverão se inscrever previamente para participar da formação.