Prefeitura de Barra Mansa promove iniciativa de incentivo à reciclagem

Nesta quarta, 09, foram implantadas novas lixeiras nos setores que separam os materiais recicláveis dos demais lixos

Com o objetivo de incentivar a reutilização dos materiais recicláveis, a Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa iniciou nesta quarta-feira (09) a implantação de novas lixeiras nos setores da prefeitura, para estimular o descarte correto dos elementos reutilizáveis. Cada repartição recebeu dois recipientes, um na cor cinza, para componentes não recicláveis e outra azul, para os reaproveitáveis. Além disso, no pátio do Centro Administrativo e nas unidades de conservação, foram implantados contentores maiores para atender o descarte.

Vinicius Azevedo, secretário de Meio Ambiente, falou sobre a iniciativa. “Essa é mais uma ação que visa estimular o descarte correto dos materiais e o reaproveitamento dos recursos naturais. Além de incentivar a educação ambiental, também estimulamos nas pessoas o costume de separar corretamente o lixo reciclável. O meio ambiente e as pessoas que dependem da renda vinda desse trabalho agradecem”, disse o secretário.

O recolhimento desses materiais será feito pela Cooperativa de Catadores de Lixo (Coopcat), explicou o gerente de Resíduos Sólidos, Giovani Mendes. “A iniciativa tem cunho social e ambiental. Hoje, cerca de 40 colaboradores da Coopcat dependem da venda desses materiais para levar o sustento para casa. Por outro lado, com a reciclagem, além de reduzir a quantidade de rejeitos, também damos uma vida longa a essas matérias-primas”, completou.

No total, serão 115 lixeiras de cada cor espalhadas por todo o Centro Administrativo. Cada recipiente tem 29 centímetros de altura e a capacidade para até 14 litros.