Chuvas fortes provocam deslizamentos de terra e alagamentos em Resende

As fortes chuvas, seguidas de ventos, que atingiram a região, nesta quarta-feira, provocaram transtornos como cheias, queda de árvores e transbordamentos de rios. Em Resende, as chuvas provocaram o transbordamento do Rio Sesmaria alagando a Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco. No bairro Vila Santa Cecília também ocorreram alagamentos e queda de árvores. Segundo a Defesa Civil de Resende, choveu cerca de 51.2 mm nas últimas seis horas.

Houve deslizamento de terra e queda de árvore na Avenida Ayrton Senna, no bairro Surubi. Na Rua Roque Santis, no bairro Cabral também houve queda de árvore. No centro da cidade, a Avenida João Ferreira Pinto, no bairro Campos Elíseos, a roda de um carro ficou presa em um buraco de uma obra da concessionária Água das Agulhas Negras, onde o afastou cedeu. Segundo a Guarda Municipal, a idosa que conduzia o veículo não ficou ferida.

A Defesa Civil distribuiu cloro para os moradores onde ocorreram enchentes que atingiram imóveis.