Deputado Federal Delegado Antonio Furtado tem encontro com Secretário Nacional de Habitação

Objetivo é trazer para cidades do Sul Fluminense o programa “Casa Verde Amarela” e ajudar famílias que desejam ter a tão sonhada casa própria

Depois de uma conversa rápida com o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, durante evento de entrega de casas populares em Barra Mansa, o deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou a semana em Brasília para ter um novo encontro com o Secretário com o objetivo de trazer para outras cidades da região o programa “Casa Verde e Amarela”, do governo federal, e que tem como foco facilitar a aquisição e melhorias de imóveis, além de promover regularização fundiária.

– Sei que ter a casa própria é o sonho da maioria das famílias da nossa região. É um objetivo meu trazer o programa Casa Verde e Amarela para a população do Rio de Janeiro e para a nossa região. Como parlamentar, coloco-me à disposição para que nós possamos concretizar esse maravilhoso projeto que, com certeza, vai beneficiar muito às famílias brasileiras – destacou o deputado Delegado Antonio Furtado.

O estudo publicado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) revela que a região que mais sofre com o déficit habitacional no Brasil é o Sudeste, onde há uma falta de 3,144 milhões de moradias, ou 40% do total. Mas a preocupação da secretaria de habitação também está na questão da situação irregular dos imóveis.

– Agradeço a visita do deputado aqui em Brasília. É sempre bom receber parlamentares que tem o intuito de ajudar a população. Em meados de janeiro os primeiros editais do programa ‘Casa Verde e Amarela” vão ser divulgados com inúmeras melhorias em relação ao programa anterior. Vamos falar de regularização fundiária e melhorias habitacionais. Sei que vamos poder atender às prefeituras e ajudar a população que deseja regularizar ou adquirir a casa própria – explicou secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos.

Em janeiro próximo, os primeiros editais do programa começam a ser divulgados e as prefeituras podem começar a se cadastrar. É o primeiro passo para trazer conjuntos habitacionais para as cidades da região.

– Tenho essa preocupação e quero dar uma boa notícia aos prefeitos. Em janeiro serão liberados editais para a participação no programa. Estou comprometido e vou ajudar no que for necessário para conseguirmos mais casas populares e regularizações dos imóveis – concluiu o deputado Delegado Antonio Furtado.

