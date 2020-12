Um motociclista ficou ferido no início da noite deste domingo ao colidir na traseira de um caminhão basculante que estava parado no acostamento por problemas mecânicos na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou o motociclista, com ferimentos na cabeça, para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. Foto: Foco Regional