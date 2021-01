Homem é baleado no bairro Jardim Cidade do Aço

Um homem, de 35 anos, foi baleado no final da madrugada deste domingo, no Bloco 6, da Servidão G, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. Ele deu entrada no centro cirúrgico da unidade hospitalar que ainda não informou seu estado de saúde.

Policiais militares estiveram no local e apreenderam três projéteis calibres .40 e um estojo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. A polícia ainda não tem pistas do criminoso.