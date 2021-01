Caminhoneiro com CNH falsa é preso após acidente na Serra das Araras

Um caminhoneiro, de 34 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (11), após um acidente na descida da Serra das Araras, em Paracambi. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão e uma carreta bateram lateralmente na altura do km 222 da Via Dutra, na pista sentido Rio. De acordo com a PRF, o caminhão transportava biscoitos e pequena parte da carga foi saqueada.

Ainda segundo a PRF, após consultas no sistema, foi verificada que a CNH apresentada pelo motorista do caminhão era falsa. Ele foi levado à delegacia da Polícia Federal, em Volta Redonda, cidade vizinha.

A pista de descida ficou totalmente interditada das 5h às 8 horas, mas já foi liberada.