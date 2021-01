Ocupantes de ônibus ilhado são resgatados em Levy Gasparian

Policiais militares e populares resgataram, na noite do domingo (10), nove pessoas que estavam no teto de um ônibus da Viação Transa que ficou ilhado devido ao alagamento, pelas fortes chuvas, de um trecho da Estrada União-Indústria, na localidade conhecida como Abobral, no distrito de Fernandes Pinheiro, em Comendador Levy Gasparian. Entre os resgatados estavam o motorista e o cobrador. Todos estavam no teto do veículo.

Segundo os policiais, ao tomarem conhecimento do fato eles seguiram para o local e conseguiram localizar moradores que dispunham de caiaques, cordas e remos. Assim, eles conseguiram chegar, juntamente com os populares, até o lugar onde o ônibus estava, retirando todos os ocupantes.

Segundo os policiais, não foi possível sequer fazer a identificação das pessoas, porque todas estavam muito assustadas e deixaram o local assim que foram retiradas