Policiais militares foram informados de que um baile funk estaria programado para a noite deste sábado, na Rua Aguimar Lopes Corrêa, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local para coibir o início do baile funk e depararam com dois suspeitos. Um deles conseguiu fugir, mas o outro jovem, de 19 anos, foi detido. Com ele foram apreendidos 106 pinos de cocaína e R$ 35.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde permaneceu peso.