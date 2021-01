Homem é ferido por amigo no bairro Vila Coringa

Um homem foi ferido de raspão no peito e no braço esquerdo, na noite de domingo, em um bar localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia.

Policiais militares compareceram à Santa Casa e, em conversa com a vítima, foram informados que o mesmo estava bebendo com um amigo no bar, porém se desentenderam e o amigo foi até sua casa, e retornou com uma arma, possivelmente um revólver 38, e disparou cinco tiros em sua direção. O autor dos disparos não foi localizado.