Um jovem, de 22 anos, que não teve o nome divulgado, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de domingo por volta das 12h30min, nas proximidades do CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) no distrito de Vagem Alegre, em Barra do Piraí.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. Segundo a unidade hospitalar, o estado de saúde da vítima é estável. Após os disparos, o suspeito fugiu e ainda não foi identificado.