Homem é preso e adolescente é apreendido suspeitos de assalto, em Barra Mansa

Um homem, de 29 anos, foi preso, e um adolescente, de 17, apreendido, por suspeita de assaltar e atirar contra um motorista de aplicativo, de 24 anos, na noite de segunda-feira (22), durante uma corrida do bairro Nova Esperança até a Santa Clara, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, a dupla foi encontrada na tarde desta terça-feira (23) próxima a um bar, na Rua Bernardo Manoel da Silva, no Loteamento Nova Esperança, após denúncias.

Os suspeitos foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde foram reconhecidos pela vítima. Eles irão responder por roubo e tentativa de latrocínio.

O motorista contou que os dois homens o renderam na Rua São Vicente, próximo a um pontilhão. Eles roubaram celulares e R$ 60 da vítima.

O motorista saiu correndo do carro, quando então os tiros foram disparados. Ele conseguiu se abrigar em uma residência. Moradores acionaram a Polícia Militar, que localizou o motorista e o levou ao hospital. O carro dele, um Corsa prata, foi deixado no local pelos criminosos, que fugiram após o crime. A vítima foi baleada no braço.