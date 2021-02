TSE marca o julgamento do recurso do prefeito Antônio Francisco Neto

O Tribunal do Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 5 de março, sexta-feira, o julgamento do Recurso Especial Eleitoral de Antônio Francisco Neto (DEM). A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 25.

Neto venceu no primeiro turno da eleição, em novembro do ano passado, com 57,20% dos votos válidos, mas teve sua candidatura indeferida na primeira e na segunda instâncias da Justiça Eleitoral pelo fato, de duas de suas contas, uma referente ao exercício de 2011 e outra relativa a 2013, terem sido reprovadas pela Câmara Municipal.

Neto tomou posse em janeiro deste ano, através da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, no dia 18 de dezembro de 2020, poucas horas depois do judiciário iniciar o recesso de final de ano.

Neto teve sua candidatura negada pela 131ª Zona Eleitoral de Volta Redonda, responsável pelo registro de candidaturas, em razão de suas contas como prefeito, em 2011 e 2013, terem sido rejeitadas pela Câmara Municipal.