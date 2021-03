Deputado Federal Delegado Antonio Furtado destina verba de R$300 mil para equipar postos da Barreira Fiscal

Melhores equipados a eficiência no trabalho aumenta e com isso diminui ações criminosas como tráfico de drogas e produtos contrabandeados

Pensando em coibir o tráfico de drogas, produtos contrabandeados e sonegação de imposto, o deputado federal Delegado Antonio Furtado vai destinar R$300 mil para equipar os postos da Barreira Fiscal no Estado. A informação foi dada ao subsecretário de Fiscalização de Ativos, Edu Guimarães, ao subsecretário adjunto, Rafael Barcia, ao superintendente da Barreira Fiscal, José Carlos Guimarães, e aos representantes do Governo do Estados, os delegados Rafael Menezes e Gisele de Lima Pereira, durante reunião no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro.

– Investir na segurança pública é também equipar e dar melhores condições de trabalho para os agentes. Assim é possível reforçar as ações de fiscalização que acontecem nas Barreiras Fiscais em todo o Estado. Sabedor da importância de tornar mais eficiente esse trabalho, estou destinando R$300 mil em emendas para a compra de equipamentos como drones, por exemplo, que podem dar mais efetividade nas verificações – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

No estado do Rio de Janeiro são cinco postos fixos de fiscalização da Barreira Fiscal localizados em Nhangapi (Via Dutra, em Itatiaia), Levy Gasparian (BR 040), Mato Verde (BR-101 Norte), Angra dos Reis (BR-101 Sul) e Timbó (RJ-186, no Trevo de Itaperuna), além de uma unidade volante que percorre as principais rodovias do estado.

– Todos esses postos contribuem muito para o Rio de Janeiro. Quando acontece uma apreensão nessas unidades, são menos drogas circulando no Estado, por exemplo. Também ajudam a coibir a sonegação fiscal e produtos ilegais e sem nota fiscal, frequentemente, contrabandeados e que diminuem a arrecadação no Estado – afirmou o subsecretário de Fiscalização de Ativos, Edu Guimarães.

A disposição em ajudar a melhorar o trabalho da segurança pública foi reconhecido durante a reunião, que terminou com a entrega de uma moeda honorífica como homenagem pelos constantes investimentos realizados para melhorar o trabalho desenvolvido pela polícia no Estado.

– É um motivo de muita honra receber essa homenagem. Tenho defendido a questão da segurança pública e vou continuar trazendo investimentos e recursos para aumentarmos a sensação de segurança das pessoas no nosso Estado – agradeceu o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa