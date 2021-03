Rodrigo Drable visita obras na Santa Casa

Melhorias realizadas trarão maior aperfeiçoamento na saúde do município

Na manhã desta quarta-feira (03), o prefeito Rodrigo Drable e o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, acompanharam o andamento das obras que estão sendo realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O hospital será contemplado com um novo Centro de Tratamento Intensivo, novos leitos de UTI, centro cirúrgico e pronto socorro.

Rodrigo informou sobre as diversas melhorias que a unidade receberá. “Nós teremos, através da gestão do provedor Getúlio e sua equipe, um novo centro cirúrgico, novo CTI, uma nova modelagem das enfermarias e um novo pronto socorro com a mesma qualidade e estética que o atendimento privado”.

Drable ainda declarou que, apesar da pandemia e de todas as dificuldades enfrentadas pelos demais municípios da região, a Santa Casa segue realizando a ampliação de serviços como nunca antes em sua história. “Os fluxos da Santa Casa estão sendo otimizados para garantir que a qualidade do atendimento médico e clínico seja de ainda mais excelência”, ressaltou.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, informou que as melhorias irão trazer impactos positivos em outras áreas importantes da unidade. “As obras de readequação da Santa Casa irão melhorar também na alta complexidade de cardiologia, pronto socorro do SUS e leitos de CTI. Isso vai dar uma maior oferta de leitos aos usuários e melhor atendimento a eles. As obras estão a todo vapor e acredito que em julho tudo estará funcionando, assim como o novo pronto socorro do município e os novos quinze leitos de UTI”

De acordo com o diretor executivo da Santa Casa, Fernando Moreira, a obra irá também atender às normas impostas pelo departamento de bombeiros. “Estamos fazendo uma escada, melhorando a acessibilidade, ampliando as recepções tanto do pronto socorro do SUS quanto do convênio, e melhorando a ambientação em função dos pacientes”, ressaltou.

Luis Feijó, tesoureiro da Santa Casa, afirmou que um dos objetivos da obra é de melhorar a imagem transmitida pela unidade. “Queremos transmitir a verdade de como é internamente. O interior do hospital está muito melhor do que se pode imaginar”. Fotos: Felipe Vieira