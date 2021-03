Vice-prefeita Fátima Lima se reúne com comandante do Tiro de Guerra de Barra Mansa

Instituição militar é uma das quinze existentes nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

Na manhã desta terça-feira (02), a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, e o secretário de Governo Luis Antonio Cardoso, se reuniram com o chefe de Instrução do Tiro de Guerra do município, Sargento Leandro Furtado de Souza, para ratificar a parceria entre a Prefeitura e a instituição militar.

A vice-prefeita ressaltou o apoio que o Tiro de Guerra oferece aos cidadãos do município. “Dentre os Tiros de Guerras da região, que envolvem os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Barra Mansa é uma das cidades que realizam essa cooperação . O Sargento veio para agradecer o apoio e firmar a parceria entre as duas instituições, além de salientar que a prefeitura renovou o convênio de cooperação com Exército Brasileiro para que assim as duas instituições continuem auxiliando na formação dos jovens do município”.

Durante a reunião, o Sargento Leandro Furtado apresentou as atividades realizadas por sua equipe durante o ano de 2020. “Estou aqui no Executivo para reafirmar o amparo que o Tiro de Guerra oferece à Barra Mansa e também mostrar as tarefas realizadas no último ano, que foi um período muito difícil para todos, mas que não nos fez ficar parados. Nós conseguimos reformar o TG com o apoio de parceiros para que pudéssemos receber os jovens neste ano”.

O Sargento ainda apresentou os planos para as turmas de 2021, informando que as atividades retornaram no primeiro dia de março, seguindo todas as recomendações determinadas pelos órgãos de saúde. “Neste ano, nós estaremos trabalhando em um sistema similar ao da educação, de forma híbrida. Iremos receber metade da turma presencialmente e a outra metade que ficar em casa receberá material em PDF e em vídeo para adiantar a instrução. No outro dia haverá o rodízio dos alunos”, destacou.

Ao final do encontro, o secretário de Governo Luis Antonio Cardoso manifestou seu agradecimento à organização. “A parceria entre prefeitura e o Tiro de Guerra é muito importante. Somos muito gratos ao Sargento Leandro e a sua equipe por tudo o que ele fez no Parque da Cidade”. Fotos: Felipe Vieira