MEP-VR fará homenagem a mulheres nesta segunda-feira

O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) fará nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, homenagem às mulheres escolhidas pelo movimento por terem se destacado em suas atividades no ano passado. A abertura do evento será feita pelo bispo Dom Luiz Henrique, da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda

O anúncio foi feito durante encontro virtual com os novos alunos do MEP-VR, neste sábado (6). Além da homenagem, uma semana especial de eventos será realizada de forma virtual.

“As homenagens, na sua terceira edição, pretendem valorizar a data, sua história e memória na referência da valorização das mulheres, suas lutas e, ainda, a dedicação à comunidade”, disse Pedro Paulo Vidal, conselheiro do MEP-VR. “As homenagens farão parte da importante semana de sensibilização para os novos alunos e todos os professores voluntários do MEP, ocasião que contaremos com diferentes convidados atuantes na sociedade”, acrescentou o conselheiro Davi Souza.

Programação da semana:

Dia 8 – 2ª feira – 19h

Abertura: Dom Luiz Henrique da Silva Brito

Tema 1: “MEP: história, estrutura organizacional e apresentação do sistema remoto das aulas virtuais”.

Tema 2: Homenagens às Mulheres Destaques em Volta Redonda – Ano 2020 Expositores: conselho e ex- alunos.

Dia 9 – 3ª feira – 19h

Tema: “Justiça Eleitoral: participação popular: antes e depois das eleições”.

Expositores: Dr. Marcelo Dias da Silva, juiz da 2ª Vara de Família em Volta Redonda e juiz eleitoral em exercício junto à 131ª Zona Eleitoral, e Dra. Mariáh Soares da Paixão, Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Volta Redonda.

Dia 10 – 4ª feira – 19h

Tema: “Direitos Humanos das minorias”

Expositores: Dr. Júlio José Araújo Junior, procurador da República, e professora Alejandra Luísa M. Estêvez, articuladora do Observatório de Direitos Humanos no Sul Fluminense (UFF/VR).

Dia 11 – 5ª feira – 19h

Tema: “Política Pública de tratamento de resíduos sólidos”. Expositores: Dr. João Helvécio de Carvalho, defensor público estadual; Dr. Claudio Luiz dos Santos, defensor público federal e professora Josinete Maria Pinto, do coletivo Economia Solidária e do Fórum Justiça.

Dia 12 – 6ª feira

Tema: “Educação para a pesquisa, pesquisa para a educação”.

Expositor: professor José Abdalla Helayël-Neto, cientista titular do Centro Brasileiro de Pesquisas em Física (CBPF) e professor do pré-vestibular Ciência e Cidadania, membro do MEP-PVC desde 2004. (Foto: Reprodução)