Policiais militares apreende drogas no bairro Coqueiros

Agentes do Serviço Reservado (ALA A) e do GAT 1, receberam informações que havia suspeitos realizando endolação das drogas e foram até no Escadão das Flores, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Os agentes fizeram um cerco e os suspeitos, (todos adolescentes) tentaram fugir, mas foram cercados. Dentro da residência, os agentes encontraram balança de precisão, maconha (aproximadamente um quilo da droga) e etiquetas.

Foram apreendidos também dois celulares, três balanças de precisão, uma mochila e uma calça camuflada. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.