Idosos de 77 e 84 anos são vacinados em Barra Mansa

Imunização de primeira e segunda dose aconteceu no Parque da Cidade em sistema drive-th

Dando continuidade à vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, seguiu com a imunização no Parque da Cidade, no Centro, em sistema drive-thru.

Foram vacinados com a primeira dose 678 pessoas de 77 anos e com a segunda dose 259 idosos de 84 anos, totalizando 937 pessoas contempladas. A aplicação permaneceu sendo feita de forma separada, em dois grupos: nascidos nos meses de janeiro a junho compareceram na vacinação das 8h às 12h e de julho a dezembro, das 12h às 16h.

O prefeito Rodrigo Drable esteve presente na ação e se mostrou orgulhoso com o trabalho da equipe. “O drive de hoje mais uma vez mostrou uma bela organização, com uma equipe extremamente engajada e harmoniosa, em compensação nós tivemos o retorno de carinho das pessoas atendidas. Eu saio daqui hoje com o sentimento de dever cumprido e muito orgulhoso da equipe que nós formamos. Amanhã (20), teremos mais uma etapa da vacinação. À medida que chegarem vacinas, abriremos novas categorias e novas faixas etárias.”

Marlene Fialho, coordenadora de Imunização do município, tranquilizou a população sobre a vacinação em Barra Mansa. “Gostaria de pedir que não se preocupem e nem fiquem ansiosos por medo de acabar a vacina, quando nós abrimos uma faixa etária de vacinação, nós garantimos a vacina para essa faixa etária. Dividimos em dois grupos para evitar a aglomeração e seguir os protocolos para evitar o risco de contaminação”.

José Salvador, de 77 anos, estava muito contente após tomar a primeira dose da vacina. “Eu estou muito feliz de ter sido vacinado e confiante que as coisas vão melhorar. Eu quero muito que esse vírus acabe e que todos fiquem livres”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira