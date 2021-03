Força-tarefa de prevenção à Covid-19 atua na Vila Santa Cecília 

Trabalho educativo segue estratégia da Prefeitura de Volta Redonda de envolver a sociedade nas ações para diminuir a circulação do vírus no município

A Vila Santa Cecília, um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, recebeu nesta terça-feira, dia 23, ação da força-tarefa de combate à Covid-19, formada por fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e Vigilância Sanitária, além de agentes da Guarda Municipal. O grupo visitou estabelecimentos comerciais e fez orientações sobre as determinações do Decreto Municipal nº 16.586/21 com medidas restritivas de prevenção à doença.

De acordo com a diretora de Departamento de Fiscalização das Atividades Econômicas e Sociais da SMF, Elisângela Almeida, os fiscais da Vigilância Sanitária fizeram o trabalho em lanchonetes e restaurantes, emitindo orientação sanitária, enquanto os da Secretaria de Fazenda ficaram com os demais ramos de comércio.

“Todo tipo de estabelecimento foi orientado, das lojas maiores aos ambulantes, sobre as medidas restritivas do decreto municipal de prevenção à Covid-19. Entregamos uma cópia do documento e falamos sobre os horários de funcionamento, a obrigatoriedade do uso da máscara, do álcool 70% e de manter o distanciamento entre os clientes”, falou Elisângela.

A ação educativa no comércio da Vila Santa Cecília segue a estratégia da Prefeitura de Volta Redonda de envolver a sociedade nas ações de prevenção à doença. O mesmo trabalho vai se repetir nos demais centros comerciais do município e, em depois, segue para as regiões de comércio nos bairros.

Na última segunda-feira, dia 22, houve reunião na Prefeitura com a Associação de Pastores de Volta Redonda para, além de pedir o cumprimento do decreto nos templos, que eles se tornem multiplicadores das medidas de prevenção entre os fiéis.

A mesma ação será feita com outras denominações religiosas, bem como com demais setores organizados da sociedade. “Além das ações rotineiras de fiscalização e repressão às irregularidades, estamos também com atividades de conscientização. Somente com a união de todos poderemos vencer essa pandemia”, destacou o Secretário municipal de Fazenda, Eric Higino.

Secom/PMVR

Fotos: Divulgação