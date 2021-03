Neném segue com prevenção ao Covid-19. nesta quinta-feira- 25 de março

A Câmara Municipal de Volta Redonda continua com o processo de sanitização também conhecido como desinfecção, uma limpeza total em todos os departamentos e gabinetes. Os trabalhos foram realizados nesta quinta-feira.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, sua prioridade é colocar em primeiro plano as condições de segurança aos servidores, assessores e vereadores para que possam realizar seu trabalho com tranquilidade, lembrando sempre que a prevenção é o melhor meio de proteger a todos da Covid-19, incluindo nas prioridades, o cidadão que frequenta o Legislativo.

De acordo com a empresa responsável, a desinfecção de ambientes funciona da seguinte forma: os atomizadores utilizados na descontaminação de ambientes usam um produto chamado Quaternário de Amônia – Quinta Geração, que é capaz de eliminar vírus, bactérias e fungos na região onde é aplicado. Quando pulverizado em um ambiente fechado, ele cria uma película protetora que faz com que o vírus não se mantenha vivo. A sanitização de ambientes com esse produto conta com uma ação que pode durar até seis meses dependendo do local. Na Casa Legislativa, acontecerá semanalmente.

A Imuni Astro, garante que adota um equipamento que libera pequenas e até mesmo micro partículas de substâncias desinfetantes, eliminando os microrganismos patogênicos e formando uma película protetora no local.

A próxima sanitização acontecerá no dia 8 de abril, Neném segue rigorosamente o preconizado à prevenção e as normas de acordo com a OMS e as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, adotando o que foi estabelecido pelo Estado e município quando não terá expediente do dia 26 a 5 de abril.