Igreja evangélica é multada em Volta Redonda

A Força-Tarefa, criada pela prefeitura de Volta Redonda para fechou e multou em R$ 5.929,80 a igreja evangélica (Igreja Presbiteriana Viva) situada no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até a igreja que estava com sua capacidade acima do permitido. A Força-Tarefa tem o objetivo de fiscalizar e inibir o funcionamento do comércio, igrejas, templos religiosos, academias e outros, fora do horário estabelecido e com aglomerações em seu interior,

De acordo com o decreto, aprovado na última terça-feira, dia 23, na Câmara de Vereadores, que altera dispositivos dos códigos Administrativo e Tributário municipais, o templo ficará impossibilitado de funcionar durante 15 dias. Segundo foi apurado havia um Show Gospel no local, o que é proibido. O objetivo do projeto é tornar mais rígidas as medidas para os estabelecimentos que descumprem as restrições contra a propagação da Covid-19 no município.