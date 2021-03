Guarda Ambiental de Barra Mansa detém homem por prática ilegal de queimada no bairro Barbará  

A Guarda Municipal Ambiental de Barra Mansa, em ronda de combate à Covid-19, deteve na noite deste domingo (28) um homem por prática ilegal de queimada, na Rua Ariovaldo da Rocha Pimentel, no bairro Barbará. O local é próximo a mata, com trânsito de pessoas e carros na via.

O homem estava ateando fogo em diversos materiais, como fios, cabos e restos de sucata, causando poluição atmosférica, intensa fumaça e cheiro desagradável e forte. Os agentes da Guarda Ambiental apagaram e recolheram o material queimado, e encaminharam o homem à 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada.

Provocar incêndios em matas ou florestas é crime conforme o Artigo 41 da Lei Federal 9.605 de 1998. A pena pode chegar a até 04 anos de reclusão e multa. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo número (24) 99923-7641.