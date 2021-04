Conversa pelo Instagram está marcada para a próxima quinta-feira, dia 15, às 19h30

Dois médicos ginecologistas e obstetras e uma residente em ginecologia e obstetrícia da Rede Pública de Saúde de Volta Redonda se uniram a uma enfermeira obstetra que atua em Resende para falar sobre “Parir no SUS – A realidade do Sul Fluminense”. A live, pela rede social Instagram, está marcada para a próxima quinta-feira, dia 15, às 19h30.

Os profissionais vão tirar as dúvidas que aparecem com mais frequencia nas redes sociais e abordar temas como o trabalho de parto, o desenvolvimento da gestação, os protocolos adotados nas maternidades, com objetivo de esclarecer tabus em torno do tema. O objetivo é informar às mulheres sobre a experiência de parir no SUS.

A expectativa é que o público alvo seja formado, principalmente, por gestantes e seus parceiros e mulheres que pretendem engravidar. Mas qualquer pessoa que se interesse pelo tema deve participar, incluindo profissionais ou estudantes da área médica.

Participam da live “Parir no SUS – A realidade do Sul Fluminense

Mariana Marinho – residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda;

Débora Shalaguti – plantonista do HSJB e pré-natalista da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda;

Arthur Villela – plantonista do HSJB e pré-natalista da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda;

Jessyca Emanuelle Jardim – enfermeira obstetra da APMIR (Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Resende).