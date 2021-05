Morre Leandro Chaves, Reitor da UBM, aos 86 anos

A Prefeitura de Barra Mansa recebe com pesar a notícia do falecimento do reitor do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), Leandro Álvaro Chaves, aos 86 anos, no início desta sexta-feira, 07 de maio.

Leandro Chaves contribuiu muito com o engrandecimento da educação do município, deixando um legado para as próximas gerações. Foi um dos fundadores da Sociedade Barramansense de Ensino Superior (Sobeu), mantenedora do UBM, assumindo a reitoria do centro universitário em outubro de 2012, após passar por diversos cargos dentro da instituição.

Barra-mansense, foi precursor de uma longa trajetória para promover a justiça, atuando como advogado, professor de Direito, oficial de gabinete e secretário na Secretaria de Interior e Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Participou da fundação de importantes empreendimentos e instituições, como a seção local da OAB, a TV Sul Fluminense e as rádios Sul Fluminense e Sociedade

Leandro Álvaro Chaves estava internado na Casa de Saúde Santa Maria e lutava contra um câncer.

A Prefeitura de Barra Mansa lamenta a perda e presta suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

Nome de destaque na região

Dr. Leandro Álvaro Chaves é um dos fundadores da SOBEU e do UBM. Atuou como professor de Faculdade de Direito de Barra Mansa, mantida pela SOBEU na época, foi Secretário Geral e diretor administrativo da Instituição. Com a transformação das Faculdades de Barra Mansa em Centro Universitário de Barra Mansa em 1997, Dr. Leandro passou a coordenar a Pró-reitoria Comunitária, responsável pela abertura à comunidade, um espaço acadêmico no qual – por meio de estudos, pesquisas, ações sociais e prestação de serviços – visa à melhoria do desenvolvimento regional.

Novo reitor do UBM

Leandro Álvaro Chaves nasceu em 08 de abril de 1935, em Barra Mansa. É filho de Ilda Pereira Chaves e Pedro Monteiro Chaves – sargento do Exército, depois advogado e um dos fundadores da Sabec (Sociedade Barramansense de Ensino e Cultura), Sobeu, Amparo e Verbo Divino, em Barra Mansa.

O novo reitor estudou no Colégio Verbo Divino e formou-se em Direito em 1958, na antiga Escola de Direito do Rio de Janeiro, hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Trabalhou como advogado no escritório tradicional de Barra Mansa. Foi oficial de gabinete na Secretaria de Interior e Justiça do Estado do Rio de Janeiro e mais tarde secretário da mesma no governo de Raimundo Padilha.

Foi sócio-fundador da Rádio Sociedade, da Rádio Sul Fluminense FM e mais tarde da TV Sul Fluminense e já era sócio da Rádio Sul Fluminense AM. Nos anos 80 vendeu sua parte para Féres Osrraia Nader, também fundador do UBM e atual Pró-reitor Administrativo do mesmo. Também na década de 1980 foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro.

Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Subseção da OAB – Barra Mansa e membro do Lions Clube.

Desde 1961, foi casado com Leila Ferraz Chaves (falecida), com quem tem dois filhos: Mário Sila Ferraz Chaves e Caio Márcio Ferraz Chaves, ambos assessores da mantenedora do UBM.