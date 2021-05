Educação promove acolhimento de profissionais em Volta Redonda

Palestra online visa trabalhar sentimentos que envolvem retorno às unidades

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda segue trabalhando para melhorar o sistema de ensino da rede pública municipal e tem investido na capacitação dos profissionais durante esse período de pandemia de Covid-19. Neste mês, a secretaria vem realizando a Palestra de Acolhimento para as Equipes Diretivas e Pedagógicas das unidades educacionais.

A palestra tem como principal objetivo, acolher os gestores e suas equipes neste momento, para trabalhar os sentimentos que envolvem o retorno ao trabalho dentro das unidades educacionais. De acordo com a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, o trabalho busca o equilíbrio pessoal aliado à segurança responsável, saúde emocional e física de cada indivíduo.

“Durante a pandemia está sendo necessária uma adaptação de todos e queremos ouvir, dialogar, orientar nossos profissionais neste momento de grandes mudanças no ensino público”, afirmou Tetê.

O primeiro encontro foi realizado no último dia 12 de maio, com a mestre e psicóloga Mônica Ribeiro, da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), que ministrou, de forma online, a palestra de acolhimento aos gestores educacionais do município.

Participaram equipes diretivas e pedagógicas da Educação Infantil, dos ensinos Fundamental (anos iniciais e finais) e Médio, e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da SME e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

No próximo dia 19 de maio, haverá outro encontro com os gestores e equipes pedagógicas da Educação Infantil, dos ensinos Fundamental (anos finais) e Médio, e da EJA.