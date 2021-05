Policiais civis estavam em patrulhamento no último sábado quando tiveram atenção voltada para um veículo Ford Fiesta (branco) com três suspeitos na Rua Getúlio Borges Rodrigues, no São Luís, em Barra Mansa.

Os suspeitos viraram o carro e fugiram em alta velocidade. A viatura policial seguiu o veículo que entrou na Rodovia Presidente Dutra, no cruzamento dos bairros Boa Sorte com o bairro Loteamento São Luís.

No bairro Nova Esperança o motorista perdeu o controle de direção e capotou. Os suspeitos atiraram contra os agentes e fugiram.