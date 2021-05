Morre adolescente suspeito de trocar tiros com policiais militares

Morreu na madrugada deste sábado (22), na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, o adolescente de 14 anos suspeito de trocar tiros com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (21). O confronto ocorreu na Rua Manoel José da Silva, no bairro Vila Elmira.

Segundo as primeiras informações, os policiais intensificavam o patrulhamento no bairro quando por conta da guerra do tráfico entre facções rivais no local. As guarnições deram de frente com os suspeitos, que teriam efetuado disparos em direção aos policias, que revidaram.

Após a troca de tiros terminar, os policiais encontraram o suspeito baleado, com uma pistola calibre 765 milímetros e uma munição do mesmo calibre. Outro menor, também de 14 anos, foi atingido. Em seu bolso, os policiais encontraram 18 pinos de cocaína e sete trouxinhas de maconha. Ao lado dele, foram encontrados 24 munições calibre 9 milímetros e dois rádios transmissores.

Os dois foram socorridos para a unidade médica, sendo que o rapaz que estaria com a pistola não resistiu. O outro permanece internado no hospital. Seu quadro de saúde é estável. Ele foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. (Foto: PM/Divulgação)