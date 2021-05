Operação proíbe pesca de camarão no período do defeso, em Paraty

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, Municipal de Pesca, juntamente com a Defesa Civil realizaram na quinta-feira, por volta das 20 horas, uma operação para coibir a pesca do camarão no período do defeso, no mar de Paraty.

O barco que saiu para fiscalização volta das 18 horas teve como objetivo de fiscalizar a pesca do camarão neste período do defeso. Três pescadores foram flagrados jogando a rede no mar. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Paraty. Os envolvidos na pesca de camarões foram conduzidos à 167ª DP Paraty.