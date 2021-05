Cobra é encontrada no bairro Jardim Belvedere

O desmatamento para a expansão imobiliária e as queimadas são apontados por especialistas como as principais razões para o aparecimento de animais peçonhentos, principalmente cobras, em áreas urbanas das cidades. Na manhã desta segunda-feira (24), os bombeiros capturaram uma jararaca encontrada pela manhã por um morador da Rua Franklin de Assis Barbosa, no Ypê Amarelo, na região do Jardim Belvedere.

O réptil, extremamente venenoso, estava próximo do meio-fio da calçada e de um bueiro. Os bombeiros chegaram rapidamente e pegaram a cobra, que foi levada para o zoológico municipal. No mês passado, o susto ficou com moradores de uma rua do residencial Mata Atlântica, quando depararam com uma cascavel rastejando pela calçada em plena luz do dia.

Diretor do Zoológico Municipal de Volta Redonda, o biólogo Jadiel Teixeira elogiou a iniciativa dos moradores de chamarem os bombeiros, em vez de matar a cobra. Segundo ele, as pessoas devem evitar se aproximar de animais peçonhentos.

“O período de queimadas e as áreas desmatadas fazem aumentar o aparecimento destas espécies”, disse ele, orientando sobre os cuidados que devem ser tomados para que cobras entrem nas residências em áreas desmatadas: “As portadas devem ser mantidas fechadas e vedadas. Também deve ser evitado deixar o mato alto em quintais. E, muito importante é manter os ambientes limpos, evitando deixar lixo, que atraem ratos e estes, por sua vez, atraem cobras”.

Jadiel explicou que as cobras venenosas que chegam ao zoológico não permanecem no parque nem são devolvidas à natureza: todas são encaminhadas ao Instituto Vital Brazil, em Niterói, onde são produzidos soros antiofídicos.

Na página do instituto na internet há, por sinal, importantes recomendações de primeiros socorros em caso de acidente com animais peçonhentos, como lavar o local da picada com água e sabão, manter o acidentado em repouso e, se a picada for no braço ou na perna, esta deve ficar levantada. O atendimento numa unidade de saúde deve ocorrer imediatamente.

Entre as orientações estão não amarrar ou fazer torniquetes ou garrotes – que impedem a circulação do sangue, piorando a situação. Não colocar folhas, pó de café, fezes ou quaisquer outras substâncias no local da picada, pois podem provocar infecção. Também é recomendado não fazer cortes no local da picada, pois, somados aos efeitos do veneno, podem levar a hemorragias e infecções. Matéria: Foco Regional- Fernando Pedrosa