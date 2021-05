Homem é assassinado em sítio, em Quatis

O sitiante Álvaro Silva, foi assassinado a tiros na noite de domingo, em seu sítio localizado num área rural na estrada que liga os distritos de Falcão e São Joaquim, em Quatis.

Os policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) forma verificar uma informação sobre um veículo Fiat Uno, placa LSR-2004, que estava em chamas. No local, os agentes não encontraram o condutor do veículo.

Os agentes verificaram, através do sistema, que não havia nenhuma irregularidade com o veículo. De posse do endereço do proprietário, os policiais foram até a sua residência no Centro de Quatis. Foi feito contato como os familiares do proprietário do veículo.

Familiares do dono do veículo, de 65 anos, disse que ele passou o final de semana no sítio da família e decidiram ir com os agentes até o local, onde constataram que o sítio estava todo revirado, mas Diniz, não foi encontrado.

Eles decidiram ir ao sítio vizinho (Sítio dos Velosos), onde encontraram o corpo de Álvaro, com marca de tiros. Nesse momento, o dono do Fiat Uno ao perceber a presença dos policiais militares saiu do mato e se apresentou aos agentes.

Ele contou que estava em sua residência quando um homem usando capuz foi até a varanda de sua casa e efetuou um disparo de arma fogo obrigando abrir a porta de sua casa.

Ele foi obrigado a ir até a casa do Álvaro, onde havia mais dois suspeitos usando capuz. Álvaro tentou pegar uma foice e foi alvejado com disparos de arma de fogo. A testemunha contou que aproveitou e correr para se esconder no mato.

A perícia foi feita e a ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Porto Real. O crime está sendo investigado pelos policiais civis.